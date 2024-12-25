محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العملية التعليمية بقرية الميمون

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة الشهيد سعيد سلامة الإعدادية المشتركة بقرية الميمون التابعة لإدارة الواسطى، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين .

محافظ بني سويف يستمع لآراء وانطباعات الطلاب حول نظام التقييم الأسبوعي

واطمأن المحافظ على انتظام وسير الدراسة بالمدرسة وتواجد أعضاء التدريس والإداريين، متفقدا عددا من الفصول وتابع جانبا من شرح المدرسين في مادتي العلوم والرياضيات، موجها باستمرار متابعة نسب ومعدلات حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة

وحرص المحافظ على متابعة أحد الأنشطة الطلابية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، وتضمن إجراء محاكاة "مناظرة" بين الطلاب حول آرائهم وتجربتهم عن"نظام التقييمات الأسبوعية"، حيث ناقش المحافظ كلا الطرفين"المؤيد أوالمعارض" لنظام التقييمات، مؤكدا أهمية أن يعبر الجميع عن رأيه بكل حرية وأن يكون هذا الرأي نابعا من قناعة الطالب ووجهة نظره الشخصية"، حيث أوضح الطرف المؤيد مزايا التقييمات من حيث تقليل نسبة غياب الطلاب وزيادة واستمرار حضورهم والتواجد حتى قبل الامتحانات بوقت قصير على خلاف السابق، فيما رأى الطرف المعارض أن التقييمات قد ترهق الطلاب والمدرسين على حد سواء وأنها قد لا تراعي بعض الظروف القهرية التي يضطر فيها الطالب للغياب لأى موقف طارئ

كما تفقد المحافظ معرض الأنشطة الطلابية والذي ضم العديد من الأعمال الأدبية والثقافية والفنية ومُجسمات لمعالم و أثرية وتاريخية ولوحات عن أهم إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،بجانب تفقد مكتبة المدرسة والإطلاع على أنشطة المكتبة ومتوسط تردد الطلاب عليها في غير مواعيد الحصص المخصصة لها للإطلاع والقراءة واستعارة الكتب، مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية، لتأثيرها الإيجابي على المنظومة التعليمية، لاكتشاف المواهب الطلابية وتطوير وصقل مهاراتهم الشخصية.

من جهتها أضافت وكيل التعليم،أن المدرسة تحمل اسم الشهيد سعيد سلامة عبد العزيز صبرة، وهي من المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة، وتعمل بنظام الفترتين"صباحي ومسائي"ويبلغ إجمالي عدد الطلبة بها 2897 طالباً وطالبة موزعين على 67 فصلاً دراسيا، حيث ينتظم في الفترة الصباحية 1456 طالباً وطالبة داخل 34 فصلاً دراسيا من الصف الأول الإعدادي" بنات فقط" ومن الصف الثاني "بنين وبنات"، فيما ينتظم في الفترة المسائية أكثر من 1440 طالباً وطالبة موزعين على 33 فصلاً دراسيا، ويشمل : الطلاب "بنين"بالصفين الأول والثاني الإعدادي، وطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

رافق المحافظ خلال الزيارة: النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ ، د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، نبيل محمد مدير إدارة تعليم الواسطى، أشرف مليجي نائب رئيس المدينة ، محمد حسين مدير المدرسة.