محمد التاجي يشكف لـ"البوابة نيوز" حقيقة أزمته الصحية الأخيرة

كشف الفنان القدير محمد التاجي عن حالته الصحية نافيًا خضوعه لعملية في القلب كما تردد في عدد من المواقع الإخبارية.

وقال محمد التاجي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "لم أخضع لعملية في القلب كما تردد، وأنا حاليًا زي الفل وأحسن من الأول، بطمن جمهوري اللي كان قلقان عليا الحمد لله رب العالمين موجود حاليًا في بيتي وبكمل علاجي خارج المستشفى".

بفيديو طريف.. محمد التاجي يكشف عن تعرضه لأزمة صحية

تعرض الفنان محمد التاجى لأزمة صحية مفاجئة وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”: “آخر نكته قبل ما أخش العملية.. مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي.. تمترارارم تمتم”.