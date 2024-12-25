سرب طيور.. الكشف عن مفاجأة بشأن تحطم طائرة أذرية تحمل 72 راكبا.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2024 - 02:45 م

أعلنت وزارة الطوارىء في كازاخستان اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 32 شخصا.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين بين حطام الطائرة.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.