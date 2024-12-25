غدا.. وادي دجلة يستضيف الجونة في دوري الكرة النسائية

يستضيف فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة ، فريق نادي الجونة خلال مباراة تجمعهم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة غدا الخميس، على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

وتنطلق غدا الخميس أولى مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري، حيث تشهد الجولة عدة مباريات مثيرة من بينهما مباراة الزمالك أمام انبي، والأهلي أمام الطيران.

وتأتي مباريات الجولة الرابعة عشرة كالآتي :

الخميس 26-12-2024

وادي دجلة ضد الجونة / ملعب وادي دجلة التجمع الاول - 14:30

الجمعة 27-12-2024

المقاولون العرب ضد البنك الاهلي / ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30

المصري ضد بيراميدز / النادى الاجتماعى - 14:30

الزمالك ضد إنبي / ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30

المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري / ملعب المعادي - 14:30

الاهلي ضد الطيران / ملعب الاهلى بالتجمع - 14:30

زد إف سي ضد بالم هيلز / ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30