محافظ بني سويف يوجه بسرعة تنفيذ الحلول لشكاوى المواطنين

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور المسؤولين التنفيذيين، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

محافظ بني سويف: يقرر صرف مساعدات مالية استجابة لظروف إنسانية صعبة لسيدتين تعولان أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ شكوى أحد المواطنين من قرية بني سليمان الشرقية المتضرر من عدم تفريغ خزانات الصرف الصحي الخاصة بالقرية، مما أدى إلى تسرب المياه ببعض الشوارع( بحسب ما جاء في الشكوى)، حيث أفاد مسؤولو الصرف الصحي بأن مشروع الصرف الصحي للقرية مدرج ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يعد حلاً نهائيًا للمشكلة،

هذا وقد كلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمتابعة تنفيذ الحلول العاجلة التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع جهاز المدينة - شرق النيل ، والاسكان والبيئة وغيرها من الجهات المعنية ، وعمل محاضر للمخالفين في التخلص من مياه الصرف في غير المكان المخصص لها عن طريق عربات الكسح.

كما ناقش المحافظ شكوى تقدم بها أحد أهالي مساكن قرية تزمنت الشرقية بشأن عدم إنارة أعمدة الكهرباء بالطريق السريع، حيث أكد مسؤولو الوحدة المحلية أنه تم انارة الأعمدة مع الالتزام بنسب الترشيد المقررة طبقا لخطة الحكومة في هذا الشأن، ، وفي استجابةً لشكوى أحد المواطنين من عدم وجود مدخنة في أحد المطاعم بمدينة ناصر وتشغيله دون ترخيص، أكد رئيس المدينة أنه تم غلق المطعم لحين استيفاء الاشتراطات والحصول على ترخيص.



وتضمن اللقاء أيضًا قرارات المحافظ بصرف مساعدات مالية استجابة لظروف إنسانية صعبة لسيدتين تعولان أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة، بجانب توجيهاته لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مشاريع لكل أسرة كمصدر دخل مستديم، مما يساهم في تحسين أوضاعهما المعيشية.

يذكر أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، بالإضافة إلى مناقشة الحالات التي تتطلب قرارات من المحافظ لضمان حلول فعالة وسريعة.