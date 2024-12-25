محافظ الفيوم يستقبل سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك| صور

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور ثابت سوباشيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وإحدي مدن البوسنة والهرسك المشابهة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

خلال اللقاء، بحث محافظ الفيوم، وسفير البوسنة والهرسك، إمكانية تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة، في القطاعات التنموية التي تتميز بها المحافظة، كقطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والنباتات الطبية والعطرية، والحرف اليدوية والتراثية، علاوة على التعاون في المجالات الثقافية والفنية وغيرها من المجالات الأخرى.

أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بسفير البوسنة والهرسك، خلال زيارته الأولى لمحافظة الفيوم، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات التنموية التي تتميز بها المحافظة، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي، لافتا إلى عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والتى تحظى حاليا باهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والحركة السياحية.

وأوضح الأنصاري خلال اللقاء، أن الفيوم تتميز بتنوع بيئاتها الطبيعية وميزاتها النسبية، فضلا عن توافر العديد من المقومات السياحية والبيئية والأثرية المتفردة، كمحميتي الريان والحيتان، وبحيرة قارون، وقرية تونس، بجانب مقوماتها الزراعية، وموقعها المتميز والفريد، مما جعلها منطقة جذب لكافة المستثمرين، حتي أُطلق عليها "مصر الصغري"، منوهًا إلى تعاون محافظة الفيوم مع دولة اليابان، في إنشاء مصنع "يازاكي مصر للضفائر الكهربائية للسيارات"، والذي يضم منطقة حرة، ومجموعة مصانع، وسيوفر العديد من فرص العمل.

فيما قدم سفير البوسنة والهرسك، الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، والتعرف على ما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية وثقافية متفردة، حيث تتلاقى فيها روعة المعالم الأثرية مع جمال الطبيعة، مبديا إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها في مصر، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتي تتسم بالصداقة والتعاون المشترك.

inbound8351561743314961306

inbound671385498049079426