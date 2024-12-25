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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية بالحامول

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز والأسواق بكفر الشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ  كفرالشيخ، جهود الوحده المحلية لمركز ومدينة الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت، «3 محاضر نقص وزن ، ومحضرين مواصفات، وأخرى متنوعة»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

الأسواق والمحلات التجارية الهيئة العامة لسلامة الغذاء اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ حملة تموينية على المخابز والأسواق بكفر الشيخ محافظة كفرالشيخ