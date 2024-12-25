الإحصاء: 3.3% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشـرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2023.

وأشارت مؤشرات خريجي التعليم العالي إلي ان هناك 762,5 ألف خريج من التعليم العالي عام 2023 مقابل 738,1 ألف خريج عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها3,3%. و503,6 ألف خريج من الجامعات الحكومية والتكنولوجية عام 2023 بنسبة 66,0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

كما يوجد 43,6 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية عام 2023 بنسبة 5,7٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، و123,2 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2023 بنسبة 16,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

وأوضح الجهاز، أنه يوجد 9,3 ألف خريجي الاكاديميات عام 2023 بنسبة 1,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، و82,8 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2023 بنسبة 10,9٪من إجمالي خريجي التعليم العالي.

كما يوجد 209,4 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 27,5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بعدد 132,9 ألف خريج بنسبة 17,4٪ ثم مجال الفنون والعلوم الانسانية بعدد 102,2 ألف خريج بنسبة 13,4٪.

واشار الجهاز إلي انه بلغ أجمالي خريجي الوافدين 8.6 ألف خريج بنسبة 1,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

واضاف الجهاز انه هناك 227.3 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 56.7 % للدبلوم، 31.3% للماجستير، 12% للدكتوراه)، و100.5 ألف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2023 مقابل 122 ألف درجة علمية عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪.

كما حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2023 بعدد 49.7 ألف درجة علمية بنسبة 49.5 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 14.8 ألف درجة علمية بنسبة 14.7 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 11.6 ألف درجة علمية بنسبة 11.5 %، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 345 درجة علمية بنسبة 0.3٪من إجمالي الدرجات العلمية التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023.

وحققت جامعة الزقازيق المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023 بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة 9٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.8 ألف درجة علمية بنسبة 7.7 ٪ ثم جامعة عين شمس بعدد 7.2 ألف درجة علمية بنسبة 7.1٪، يليها جامعة مدينة السادات بعدد 7.1 ألف درجة علمية بنسبة 7.1 ٪.

ولفت الجهاز الي انه بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2467 وافـــــداً عام 2023 مقابل 4949 وافداً عام2022 بنسبة انخفاض قدرها 50.2 %.