المقاولون يستعد لمواجهة البنك الأهلي في دوري الكرة النسائية.. صور

واصل فريق الكرة النسائية لنادي المقاولون العرب، تدريباته استعدادا للجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
حيث يواجه فريق المقاولون العرب فريق البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة، على ملعب فرعي المقاولون العرب في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.
وتنطلق غدا الخميس أولى مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، حيث تشهد الجولة عدة مباريات مثيرة من بينهما مباراة الزمالك أمام انبي، والأهلي أمام الطيران.
وتأتي مباريات الجولة الرابعة عشر كالآتي :
الخميس 26-12-2024
وادي دجلة ضد الجونه / ملعب وادي دجلة التجمع الاول - 14:30
الجمعه 27-12-2024
المقاولون العرب ضد البنك الاهلي / ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30
المصري ضد بيراميدز / النادى الاجتماعى - 14:30
الزمالك ضد إنبي / ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30
المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري / ملعب المعادي - 14:30
الاهلي ضد الطيران / ملعب الاهلى بالتجمع - 14:30
زد إف سي ضد بالم هيلز / ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30