تحرير 28 محضرا لمخالفات والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن تنفيذ الطب الوقائي بمديرية الصحة، حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بقرى بدهل ومازورا –مركز سمسطا.

حيث تم المرور على 16 منشأة غذائية _ مما أسفر عن تحرير 28 محضرًا (11 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 17 محضر لعدم حمل شهادات صحية سارية)، كما تم رصد منشأة تدار دون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراء القانوني حيالها، فيما تم التحفظ على 50 كجم مواد غذائية مختلفة متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ ما يلزم حيالها.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت في تقريرها أن الحملة شارك في الإشراف عليها بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وعدد من مراقبي ومفتشي الصحة بإدارة سمسطا.