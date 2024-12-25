محافظ دمياط يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم الأربعاء، باحتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد ، حيث قدم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة إلى الأب بندليمون راعى الكنيسة.

وقد جاء ذلك بحضور اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط ، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة ، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى ، النائبة ايڤيلين متى عضو مجلس النواب ، النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمود العبادى نائب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية، الدكتور محمد العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، والشيخ محمد سلامه مدير مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والمجتمع المدنى.

واستهل " المحافظ " الزيارة بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد " محافظ دمياط " سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية والوطنية .

وأضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة منذ قدم التاريخ ويمتلكون روح طيبة ووطنية تبعث برسالة سلام ومحبة للعالم ، حيث دعا الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء

ومن جانبه ، رحب الأب بندليمون بزيارة محافظ دمياط للكنيسة ، وأكد امتنانه لحرصه وقيادات المحافظة على المشاركه باحتفالات عيد الميلاد المجيد ، والذى يعكس الصورة العظيمة والأيقونة الفريدة التى يجسدها أبناء مصر كنسيج واحد ، و أن مصر هى بلد الأمن والسلام الذى يدعو إليه الأديان السماوية.