ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يلتقي الأئمة والعاملين بإدارة إطسا شرق لمناقشة تطوير العمل الدعوي

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء بقيادات إدارة إطسا شرق، وأئمة المساجد والعاملين بالفيوم في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي للأئمة ورفع كفاءتهم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.  
وخلال اجتماعه، أكد فضيلته أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشدداً على ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا.

كما أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم وفكر؛ تعزيزًا للقيم الدينية الصحيحة، وحماية للمجتمع من الفكر المتطرف.  
ووجّه فضيلته، بأهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.  

وفي لقائه بأئمة المساجد، بالمسجد الكبير بإدارة إطسا، استمع فضيلته لاستفساراتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد اهتمام المديرية بدعمهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

inbound2023144427391534921
inbound2023144427391534921
inbound2284767635774369546
inbound2284767635774369546
inbound2324675855985912364
inbound2324675855985912364
inbound1905125954663280292
inbound1905125954663280292
inbound8378648188601093801
inbound8378648188601093801
وكيل أوقاف الفيوم الأئمة والعاملين بإدارة إطسا شرق وزارة الأوقاف أوقاف الفيوم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم