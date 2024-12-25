وكيل أوقاف الفيوم يلتقي الأئمة والعاملين بإدارة إطسا شرق لمناقشة تطوير العمل الدعوي

التقى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء بقيادات إدارة إطسا شرق، وأئمة المساجد والعاملين بالفيوم في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي للأئمة ورفع كفاءتهم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

وخلال اجتماعه، أكد فضيلته أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشدداً على ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا.

كما أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم وفكر؛ تعزيزًا للقيم الدينية الصحيحة، وحماية للمجتمع من الفكر المتطرف.

ووجّه فضيلته، بأهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.

وفي لقائه بأئمة المساجد، بالمسجد الكبير بإدارة إطسا، استمع فضيلته لاستفساراتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد اهتمام المديرية بدعمهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

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