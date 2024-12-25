روجينا تشارك في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "حسبة عمري"

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني 2025 بمسلسل “حسبة عمري” مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، وغيرهم.

وشاركت متابعيها بمجموعة من صور العمل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حسبة عمرى رمضان 2025، باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك، مدد يارب مدد بلا عدد”.

آخر أعمال روجينا.. مسلسل “سر إلهي”

شاركت الفنانة روجينا العام الماضي من موسم رمضان بمسلسل “سر إلهي” الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة، مع كل من، محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.