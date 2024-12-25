النيابة الإدارية تستجيب لشكاوى 107 موظفين بإحدى الإدارات التعليمية في البحيرة

نجحت وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشريف، في الاستجابة السريعة لعدد من شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، تلقت عدة شكاوى لعدد من المواطنين التي تنوعت بين التضرر من عدم صرف مستحقات مالية لعدد (107) موظفين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وكذلك عدم صرف مستحقات مالية لـ 187 من موظفي مصلحة الجمارك.

كما تضمنت الشكاوى المطالبة باسترداد قيمة مصروفات مدرسية كان قد تم سدادها لإحدى المدارس بغير وجه حق، وعدم استرداد القيمة المالية للتأمين الابتدائي لأحد المزادات، كما لم تقتصر شكاوى المواطنين على المطالبات بمستحقاتهم المالية فحسب، بل شملت أيضا شكوى من مواطن من استغلال قطعة أرض فضاء تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر لتجميع الخردة والبلاستيك فيها وخشيته من استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وقامت الوحدة بفحص الشكاوى والتواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وبناءً عليه تم بالفعل إزالة أسباب كافة تلك الشكاوى من خلال إجراءات فورية بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين بكفاءة وسرعة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتيسير عليهم والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة سريعة وفعالة، واستكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة

عناوين الشكاوي

وفي ذات السياق تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

وسائل الاتصال:

• الخط الساخن: 16117 - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

• البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

• الواتساب: 01050601888

• الرسائل القصيرة: 1411

• قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق التليجرام: 1411

• تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

• البريد العادي.

• رقم الفاكس: 0238245231

• الحضور الشخصي

📍 العناوين:

• رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.�https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6

• مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.�https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8.