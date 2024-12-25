إعلام مطروح يطلق حملة "تحقق قبل ما تصدق" لمواجهة الشائعات

نظم مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "سبل تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة الشائعات" بقاعة مديرية التربية والتعليم بمطروح، وبمشاركة عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية.

وتأتي ذلك الندوة فى إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، تحت شعار "تحقق قبل ما تصدق".

رفع الوعي لدى الشباب لمواجهة الشائعات



افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، بالترحيب بالحضور كما وجهت الشكر لمديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بمطروح وعلى رأسهم نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

كما ألقت الضوء على أهداف الحملة الجديدة التى ينفذها قطاع الاعلام الداخلى وهى رفع الوعى بأهمية مواجهة الشائعات وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة، وإلقاء الضوء على انجازات الدولة المصرية بالاضافة إلى تصحيح المعلومات المغلوطة وخاصة لدى الشباب والنشء والتحقق من كل معلومة ترد لهم خاصة من مواقع التواصل الاجتماعى.

دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي

حاضر في الندوة الإعلامي أحمد نفادي، حيث تناول أهمية مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل الوعي العام لدى المستخدمين وخاصة لدى النشء والشباب، مؤكدًا أن تلك المواقع تعد مصدر المعلومات الأول لدى أفراد المجتمعات النامية.

وأشار نفادي إلى أنه تكمن الخطورة فى قدرة تلك المواقع على التحكم فى تبنى الأفراد لوجهة نظر معينة وتظل طوال الوقت تغذى الفرد بالمعلومات اللازمة لاثبات صحتها، وأنه لا توجد (صدفة) فيما يتم بثه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

ووجه نفادى النصيحة للمشاركين متمثلة فى ضرورة التحقق من كافة المنشورات والأخبار التى يتعاملون معها على هذه المواقع، وذلك بالتعرض للصفحات الرسمية للمؤسسات وكذلك المواقع الإخبارية ذات المصداقية المعروفة، بالإضافة للعودة إلى القراءة والأحاديث المباشرة لعمل نوع من التوازن وتكوين وجهة النظر الصحيحة.

وحذر نفادى من الوقوع فى براثن الصفحات المجهولة التى تشكك طوال الوقت فى قدرات الدولة ومؤسساتها واللعب على المعتقدات ومنظومة القيم والوحدة الوطنية، كما استعرض العديد من إنجازات الدولة المصرية وخاصة على أرض محافظة مطروح والتى تشهد طفرة غير مسبوقة من التطوير أبرزها وجود 3 جامعات جامعة مطروح والعلمين وفرع جامعة الأزهر، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والمدينة الصناعية جنوب فوكة وتطوير الموانى وغيرها.

وأوضح نفادى أهمية افتتاح الرئيس لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية فى شهر أبريل الماضى، والذى يجهز مصر لكي تأخذ مكانها كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال، رغم حالة الغلاء التي نعاني منها، بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، منوهًا بأنه يتم تجهيز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال.

وفى نهاية الندوة تمت الإجابة على أسئلة ومداخلات الطلاب والتى أظهرت وعى ومتابعة لما يجرى من أحداث على الساحة المحلية والعالمية.

وأدار اللقاء الإعلامي محمود القناشي أخصائي الإعلام بالمركز.

إعلام مطروح يطلق حملة "اتحقق قبل ما تصدق" لمواجهة الشائعات

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