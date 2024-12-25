"ماذا يريد الله منا؟" للكاتب أحمد طه يشارك بمعرض القاهرة للكتاب

تصدر دار ليان كتاب ماذا يريد الله منا ؟ للدكتور أحمد طه ليشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى النسخة السادسة والخمسين يناير ٢٠٢٥

يعد من الأعمال التي تسعى لتقديم فهم عميق وشامل للقرآن الكريم من خلال الربط بين الآيات والسور بطريقة متسلسلة، ويتميز الكتاب بأنه يعرض العلاقة بين كل آية والتي تليها وكل سورة والتي تليها بأسلوب بسيط وواضح،



في نهاية كل سورة، يقدم الكتاب ملخصًا عمليًا يجيب عن السؤال المحوري: "ماذا يريد الله منا؟". يسعى هذا الملخص إلى توضيح القيم والأوامر الإلهية التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية، مما يجعل القرآن دليلاً عمليًا لحياة المسلم.



ويقول الكاتب: هذا الكتاب يعد خيارًا ممتازًا للراغبين في تعزيز فهمهم للقرآن الكريم بأسلوب تربوي وأخلاقي، حيث يربط بين النصوص القرآنية وحياة الإنسان، ويشرح الحكمة الإلهية بطريقة تجمع بين الجانب الروحي والعملي.

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يعد كتاب "ماذا يريد الله منا؟" من الكتب القيمة التي تهدف إلى تعميق فهم المسلمين للقرآن الكريم، وإبراز دقة الألفاظ القرآنية واستخدامها.

ويتميز الكتاب بأنه يدقق النظر في اختيار الألفاظ القرآنية وتراكيبها، كما يوضح دقة نهاية الآيات وتناسقها مع المعاني العامة للسورة.



من أهم مميزات هذا الكتاب، أنه يشجع القارئ على التدبر والتأمل في معاني الآيات، حيث يحتوي كل فصل أو سورة على مجموعة من الأسئلة التدريبية التي تهدف إلى تعزيز مهارة التدبر. وتأتي الإجابات عن هذه الأسئلة في الكتاب لتمكين القارئ من التحقق من فهمه واستيعابه.



يمثل هذا الكتاب دليلاً عمليًا للراغبين في التقرب إلى الله من خلال التفكر في كلامه وفهم رسالته بشكل أعمق، وهو إضافة مهمة لكل من يسعى إلى تطوير علاقته مع القرآن الكريم.

ويُعد الكتاب إضافة قيّمة للمكتبة الإسلامية، حيث يقدم منظورًا جديدًا لفهم القرآن الكريم، ويساعد القارئ على تطبيق تعاليمه في الحياة اليومية

أحمد طه هو باحث متخصص في علوم القرآن الكريم، حاصل على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية.

ويتميز بسعة اطلاعه وإتقانه للعديد من العلوم الشرعية، حيث حصل على إجازات متعددة في القرآن الكريم والمتون العلمية واللغة العربية،