تحرير 223 محضرًا وضبط سلع ومواد غذائية خلال حملات تموينية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميا، موضحًا أنه جرى ضبط سلع ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 223 محضرا، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وكلف محافظ الدقهلية بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شؤونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط عملية تداول وعرض السلع في الأسواق.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شؤون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأكد مرزوق على استمرار أعمال الحملات التموينية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمحاربة الفساد التجاري والتصدي للجشع والتلاعب خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددًا على تكثيف الحملات على منافذ البيع لضبط الأسعار والمنشآت الغذائية لمنع الغش التجاري.

وأوضح مدير مديرية التموين، أن الحملة ضبطت 45 كيلو لحم بلدي ،150 لتر سولار، 33 اسطوانة بوتاجاز، 8 عبوات زيت فرامل، وتحرير 223 مخالفة بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، عدم وجود ميزان، مبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، وذبح خارج السلخانة، وتجميع سلع مدعمة، منشأة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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