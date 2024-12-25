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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

4545 سائحًا.. ميناء شرم الشيخ البحري يستقبل أولى رحلات الكروز

ميناء شرم الشيخ البحري
ميناء شرم الشيخ البحري السفينة السياحية AROYA
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استقبل ميناء شرم الشيخ البحري السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 3045 سائحا من جنسيات مختلفة و1500 فرد طاقم وهي بطول 335 مترا وغاطس 8.5 متر وترفع عالم مالطا، وتم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء، وقام السياح بزيارة مدينة شرم الشيخ ومناطق راس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع ونبق ووادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الاحمر على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة انهاء اجراءات التفتيش والجمارك والجوازات وتشديد الاجراءات الأمنية، وتم إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين واظهار الميناء بمظهر مشرف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية والسفن السياحية والعمل على ريادة الموانئ المصرية، لجذب العديد من السفن السياحية، وتأكيدا على ان شرم الشيخ مدينة السلام.

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