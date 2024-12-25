تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي فقرات المران، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.