عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: حان الوقت الآن لإبرام صفقة محددة زمنيًا

أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: "أنه حان الوقت الآن لإبرام صفقة محددة زمنيا نعرف من خلالها كيف ومتى سيعود آخر محتجز"، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء.

يذكر أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة قد صرحت في وقت سابق: "كفى ضغطا عسكريا يقتل أبناءنا بدلا من إعادتهم، ونطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط لإبرام صفقة شاملة، وإنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا".

وأوضحت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة إنه على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين، وبنيامين نتنياهو ومن معه ضللوا الإسرائيليين من أجل إحباط الصفقة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.