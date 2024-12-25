دفاع شاليمار الشربتلي يطالب بتأييد سجن المخرج عمر زهران سنتين

طالب دفاع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة بتأييد الحكم الصادر ضد المخرج عمر زهران عامين مع الشغل والنفاذ وتعويض مدني 40 ألف جنيه، لاتهامه بسرقة مجوهرات موكلته من داخل شقتها.

وكانت محكمة جنح الجيزة، قد أصدرت حكمها يوم 10 ديسمبر الجاري، بمعاقبة المخرج عمر زهران بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ وتعويض مدني 40 ألف جنيه، لاتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني في القضية.



وقدم فريق الدفاع مرافعة قوية، وطالبوا فيها ببراءة موكلهم من التهم الموجهة إليه، واعتبر الدفاع أن القضية تفتقر إلى الأدلة القاطعة التي تدين المخرج زهران، وكانت التهم تشير إلى أن زهران وشريكه استوليا على حقيبة سوداء تحتوي على مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 130 مليون جنيه من شقة شاليمار الشربتلي.

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة إلى المحكمة المختصة، بعد أن تم العثور على المجوهرات المسروقة بحوزة المتهم، حيث اعترف زهران بامتلاك الحقيبة التي تحتوي على المجوهرات، زاعمًا أنها هدية من شاليمار.

وكشف المخرج عمر زهران في أقواله أمام التحقيقات، أنه كان في طريقه إلى مسقط رأسه بالبدرشين عندما تم إيقافه من قبل الشرطة بناءً على قرار ضبط وإحضار.

وأضاف أنه أثناء التحقيقات، أخبرهم بأنه أخذ المصوغات كهدية من شاليمار، وذلك في إطار علاقة صداقة طويلة بينه وبينها وزوجها خالد يوسف، وأوضح أنه بعد اكتشاف اختفاء المجوهرات، قام بالبحث مع شاليمار في شقتها، مشيرًا إلى أن الأمور تطورت بشكل غير متوقع.