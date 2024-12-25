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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات المقاولون 2006 يفوز على سينزو بثلاثية نظيفة

ناشئات المقاولون
ناشئات المقاولون العرب الكرة النسائية مواليد 2006
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حقق فريق ناشئات المقاولون العرب الكرة النسائية مواليد 2006 انتصارًا مستحقًا على فريق سينزو، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-0، وذلك في إطار منافسات دوري الجمهورية.

حيث افتتحت اللاعبة نسرين إبراهيم التسجيل بهدف رائع، ثم أضافت شذى إسلام الهدفين الثاني والثالث.

وكان قد حقق فريق ناشئات المقاولون العرب للكرة النسائية مواليد 2006 انتصارًا كبيرًا على فريق مركز شباب الجزيرة، في آخر مباراة له، حيث انتهت المباراة بفوز ساحق بنتيجة 5-0 في منافسات دوري الجمهورية.

ويترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبدالغني، بينما يتولى الكابتن مجدي مصطفى الإشراف على جهاز الكرة النسائية.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني كابتن إيمان أحمد عبد الغني، والكابتن ماريا عماد لطيف مدرب الفريق، ومدرب الحراس كابتن محمد يحيى، ودكتور ميران محمود القط، الأخصائي في التأهيل والإصابات، وكابتن آية أيمن إبراهيم، الإداري.

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