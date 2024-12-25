صفقة بغداد بونجاح.. تطورات جديدة ومطالب مالية ضخمة تهدد انتقال اللاعب للأهلي

بغداد بونجاح .. تحظى صفقة بغداد بونجاح مهاجم فريق الشمال القطري بأهتمام كبير من جانب جماهير النادي الأهلي التي تمنى النفس بالتعاقد مع المهاجم الجزائري خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر بمهاجم من العيار الثقيل.

وتواجد بغداد بونجاح في القاهرة خلال الساعات الماضية في زيارة سريعة عقد فيها جلسة مع مسئولين من النادي الأهلي للحديث عن الصفقة وسط حالة من الترقب لدى الجماهير لمعرفة مصير صفقة انضمام بغداد بونجاح للأهلي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين إدارة الأهلي والمهاجم الجزائري للوصول إلى اتفاق حول الصفقة وسط رغبة كبيرة من جانب الأهلي للتعاقد مع المهاجم الجزائري في الميركاتو الشتوي.

شروط بغداد بونجاح المالية

وكشفت مصادر أن بغداد بونجاح حدد مطالبه المالية للانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث طلب المهاجم الجزائري الحصول على 2 مليون دولار و500 ألف دولار كراتب سنوي في حالة الانتقال للأهلي.

وقالت المصادر أن بونجاح لديه رغبة في اللعب للنادي الأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 وقد يقوم بتخفيض مطالبه المالية، في حالة الانتقال للمشاركة في المونديال فقط وأنه طلب الحصول على نصف مليون دولار لإرتداء تيشيرت الأهلي في كأس العالم للأندية.

أزمة الشرط الجزائي في عقد بغداد بونجاح

كشف المصدر أن بغداد بونجاح، وافق من حيث المبدئ على الانتقال للأهلي ولكن تكمن الصعوبة في رفض نادي الشمال القطري رحيل اللاعب كما ان هناك شرط جزائي كبير في عقد المهاجم الجزائري.

أول تعليق من نادي الشمال

علق طه المهيزع المسئول الإعلامي لنادي الشمال القطري على أنباء وصول بغداد بونجاح للقاهرة للانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وقال المهيزع في تصريحات صحفية أن بغداد بونجاح لا يتواجد في القاهرة وما يتردد غير صحيح تماما وأن المهاجم الجزائري يقضي فترة الإجازة في أوروبا حاليا في ظل توقف المسابقات المحلية بسبب بطولة "خليجي 2026".

وشدد مسئول نادي الشمال على أن النادي لم يصله أي عرضً من الأهلي لضم بغداد بونجاح كما يتردد وأن كل هذه الأخبار ما هي إلا اجتهادات صحفية، واللاعب مستمر مع نادي الشمال القطري.