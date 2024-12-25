الكرة النسائية.. "البوابة نيوز" تنشر كواليس أزمة لاعبات بيراميدز وإدارة النادي

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها أن أزمة المستحقات بين لاعبات فريق الكرة النسائية وإدارة نادي بيراميدز، ما زالت مستمرة رغم انسحاب الفريق من مباراتهن الأخيرة أمام فريق مسار في دوري الكرة النسائية.

وأضافت المصادر، أن أزمة المستحقات تخص اللاعبات وأيضا الجهاز الفني والإداري للفريق، موضحة أن الأزمة تتلخص في تأخير مستحقاتهن، وأن هذه الأزمة بدأت منذ بداية الموسم الجاري، وأن هناك لاعبات تأخرت مستحقاتهن لمدة شهرين وثلاثة أشهر.

انسحابات جديدة في حال عدم حل الأزمة

وأشارت المصادر، إلى أن هناك انباء غير مؤكدة أنه بعد انسحاب اللاعبات وتخلفهن عن المباراة السابقة، قد ينسحبن من المباريات المقبلة من الدوري الجاري في حال استمرار الأزمة، وذلك بسبب اصرار اللاعبات عن عدم التنازل عن مستحقاتهن مع تعنت الإدارة.

وكانت قد انفردت "البوابة نيوز"، بالاعلان عن انسحاب الفريق من مباراته أمام مسار ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الإثنين الماضي، ورغم ذلك لم يحضر أي من اللاعبات إلى أرض الملعب حتى إعلان الحكم انهاء المباراة بفوز فريق مسار.

انسحابات دوري الكرة النسائية

ليعد ذلك انسحاب جديد في دوري الكرة النسائية ، بعد عدة انسحابات طالت الدوري الجاري، كان أبرزها أنسحاب أندية دلفي والأميرية من كافة مباريات الدوري، وانسحاب عدة فرق آخرى خلال المباراة أو هزيمتهن أمام المنافس لهن.

في سياق آخر، كان قد استطاع فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة كابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني ، في آخر مباراة له، أن يهزم فريق زد بقيادة الكابتن محمود خلف على ملعب وايت تو دريم ، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

واستطاع نادي مسار حتى الآن ان يتغلب على جميع منافسيه في الدوري الممتاز ليواصل تألقه وتحقيق نقاط جديدة تؤهله لصدارة الدوري .

كان فريق الكرة النسائية لنادي مسار قد حقق نجاحات متتالية أبرزها واهمها مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وبعدها فاز الفريق في كافة مبارياته في الدوري الحالي وكان أبرزها إلحاقه الهزيمة لفريق الأهلي لتكن الخسارة الأولى للفريق رغم تألقه وتميزه وفوزه على كل الفرق في الدوري .

ويستعد حاليا فريق مسار لاستكمال مبارياته في الدوري على ان تكون أولى المواجهات أمام فريق بيراميدز .

تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي.