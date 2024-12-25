محافظ سوهاج يتفقد بيت الشباب ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بيت شباب سوهاج بشارع أسيوط سوهاج، بهدف الوقوف على الإمكانيات المتاحة به وتعظيم الاستفادة منه، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

جاء ذلك في ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة التي ستقدم الدعم الكامل لإعادة تأهيل بيت الشباب وتطويره ليصبح أحد المنارات الشبابية في مصر والمحافظة.

وخلال الجولة، استعرض المحافظ مكونات بيت الشباب المقام على مساحة 650 مترًا مربعًا، والذي يضم 24 غرفة تحتوي على 98 سريرًا، ووجه بوضع تصور شامل لتطوير المكان ورفع كفاءته، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة وزيادة عدد الغرف لاستيعاب أكبر عدد من النزلاء.

كما شدد المحافظ على أهمية استغلال الأماكن الشاغرة داخل البيت، ودراسة إمكانية ضم قطعة أرض مجاورة للمبنى للتوسع في إقامة خدمات ترفيهية تخدم المقيمين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التطوير، بما يعزز من دور بيت الشباب كوجهة متميزة للشباب والزوار.

وأضاف المحافظ أن وزارة الشباب والرياضة تعنى بالتوسع في الاستفادة من كافة الأصول والمنشآت بالمحافظة للعمل على تشغيلها وفق أحدث النظم لخلق بيئة تنافسية مع باقي المكونات المثيلة.

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