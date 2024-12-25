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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بديلا للتوك توك.. محافظ الدقهلية يقرر فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت)

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت) بديل مركبة التوك توك داخل عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها.
واوضح مرزوق"ان القرار لايسري علي مدينتي المنصورة وطلخا وأكد ان القرار يحظر سير سيارت (كيوت) علي الطرق السريعة بنطاق المحافظة
واضاف محافظ الدقهلية ان القرار حدد تعريفة الركوب بمبلغ 5 جنيهات داخل القرية ومبلغ 10 جنيهات عن التنقل بين الوحدات القروية بالمركز الواحد.

ووجه المحافظ العميد دكتور حاتم طه مدير مرور الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار المشار اليه حرصا علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

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