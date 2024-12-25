محافظ سوهاج يتفقد الجمعية النسائية لتحسين الصحة ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة

زار اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة سوهاج، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المؤسسات الاجتماعية التي تعنى برعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد شوقي مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

بدأت الزيارة بتفقد المحافظ لأبرز أنشطة الجمعية التي تسعى إلى تحسين حياة الفئات المعرضة للخطر، خاصة الأطفال والنساء، كما تفقد الحضانات وأماكن المبيت المخصصة للأطفال الأيتام ومجهولي النسب، حيث أطلع على ظروف الإقامة والرعاية التي يتلقاها هؤلاء الأطفال، كما قام بزيارة قاعة الطعام للاطمئنان على مستوى الوجبات المقدمة للمقيمين بالجمعية.

وفي لقاء مع عدد من أبناء الجمعية، استمع المحافظ إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارة الجمعية في توفير بيئة آمنة وصحية لهم، وأشاد بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية، والتي تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والسيدات.

وفي إطار دعمه المستمر للمؤسسات الاجتماعية، وجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم للجمعية، بما يعينها على أداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، وأبدى تقديره لجهود مجلس إدارة الجمعية في تقديم الرعاية للفئات المعرضة للخطر.

من جانبها، أكدت النائبة عبلة الهواري أن الجمعية تسعى دائمًا إلى تقديم خدمات أفضل للأطفال الأيتام والفئات الأكثر احتياجا، معربة عن تقديرها للزيارة التي قام بها محافظ سوهاج، والتي تعكس اهتمامه الدائم بمواطني المحافظة وتقديم الدعم للمؤسسات التي تخدم المجتمع.

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