الأمن الروسي يحبط عملًا إرهابيًا في ضواحي موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن إحباط عملية إرهابية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، موضحًا أن هذه العملية كانت تستهدف اغتيال رئيس منشأة عسكرية روسية، وذلك حسبما أفادت مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء.

وأضاف حسين مشيك، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في رسالة له على الهواء، اليوم الأربعاء، أن بيان جهاز الأمن الروسي لم يوضح حول ما تتبعه المنشأة العسكرية الروسية سواء كانت تابعة للجيش الروسي أو وزارة الدفاع الروسية، أو وزارة الداخلية الروسية، لكن من حجم اللقطات التي نُشرت من قبل جهاز الأمن والسيارة التي نُشرت للشخصية الأمنية جرى التأكد أنها تابعة لوزارة الدفاع وهي شخصية عسكرية في الجيش الروسي.

وتابع، "الأمن الروسي أكد اعتقال 7 أشخاص في أكثر من مدينة روسية مثل موسكو وبيرم، كما أن الأشخاص المعتقلين أكدوا أنهم تلقوا تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيق التليجرام، بالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يتم إحباط عملية إرهابية في الداخل الروسي منذ بدء العملية العسكرية، وأيضا ليست المرة الأولى التي تنجح فيها أوكرانيا من الوصول إلى أشخاص في الداخل الروسي للقيام بأعمال إرهابية".