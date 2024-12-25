الأكاديمية العربية تعزز دورها المجتمعي بقافلة طبية شاملة لدعم مستشفى الضبعة

نظمت كلية الطب البشري وكلية الصيدلة الإكلينيكية بفرع الأكاديمية العربية في العلمين، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، قافلة طبية لدعم مستشفى الضبعة.

وضمت القافلة نخبة من الأطباء في سبعة تخصصات طبية وهي أمراض القلب الباطنية، وأمراض الجهاز الهضمي الباطنية، وطب الأطفال، وطب العيون (الرمد)، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء والتوليد. وقد تم خلال القافلة الكشف على 267 مريضًا، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة لهم. كما تم توزيع الأدوية وحليب الأطفال على المرضى المترددين على المستشفى.

وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي تنظمها الأكاديمية، في إطار دورها المجتمعي لتعزيز الخدمات الصحية، حيث سبق تنظيم ثلاث قوافل طبية أخرى لدعم المجتمعات المحلية.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور كان افتتح المرحلة الأولي من مستشفى الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والأكاديمية.

و يُقام مستشفى الأكاديمية بالعلمين على مساحة 30 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و5 أدوار مُتكررة، وتتكون المرحلة الأولى من 8 عيادات تخصصية (عيادة العظام، عيادة الأنف والأذن، عيادة الرمد، عيادة الأطفال، عيادة أمراض الباطنة، عيادة الجراحة، عيادة الجلدية، عيادة النساء والتوليد)، بالإضافة إلى 3 قاعات دراسية و12 غرفة إقامة وغرفة عزل، بالإضافة إلى قسم الأشعة المتنقلة "أكو وموجات فوق صوتية".

ومن المُقرر أن تشمل المرحلة الثانية للمستشفى تجهيز قسم الطوارئ (الاستقبال، غرفة عمليات طوارئ، غرفة لحالات الطوارئ، غرفة عناية مركزة مجهزة بسبعة أسرة)، وقسم الأشعة، و3 قاعات دراسية بسعة 180 طالبًا، و35 غرفة بسعة 80 مريضًا، فيما تشمل المرحلة الثالثة غرف العمليات، والمعمل المركزي، وقسم الولادة، والصيدلة المركزية، وحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة).