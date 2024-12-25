محافظ أسوان: المرحلة الحالية تحتاج للتكاتف وزيادة التوعية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والوفد المرافق له من كنيسة الأقباط الأرثوذكس.
وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتلاحم وزيادة التوعية بضرورة توحيد الأفكار والرؤى للنهوض بوطننا الغالى مصر والحفاظ على مقدراته ، ومواجهة التحديات التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام ، وهو ما يقوم به القيادات الدينية بدور العبادة .
الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية
ولفت إلى أن اللقاءات المتتالية مع كافة أطياف وفئات المجتمع نستهدف منها التعريف بحجم الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فضلاً عن الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .
ومن جانبه قدم الأنبا بيشوى شكره لمحافظ أسوان على الأداء والجهود المتميزة التى نلمسها على أرض الواقع لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، مشيداً بالتسهيلات المتنوعة التى يتم تقديمها لإنهاء المطالب والإحتياجات الخاصة بالمواطنين فى مختلف مدن ومراكز المحافظة .