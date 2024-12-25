محافظ أسوان: المرحلة الحالية تحتاج للتكاتف وزيادة التوعية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والوفد المرافق له من كنيسة الأقباط الأرثوذكس.

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتلاحم وزيادة التوعية بضرورة توحيد الأفكار والرؤى للنهوض بوطننا الغالى مصر والحفاظ على مقدراته ، ومواجهة التحديات التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام ، وهو ما يقوم به القيادات الدينية بدور العبادة .

محافظ أسوان يستقبل الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان

الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية

ولفت إلى أن اللقاءات المتتالية مع كافة أطياف وفئات المجتمع نستهدف منها التعريف بحجم الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فضلاً عن الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

ومن جانبه قدم الأنبا بيشوى شكره لمحافظ أسوان على الأداء والجهود المتميزة التى نلمسها على أرض الواقع لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، مشيداً بالتسهيلات المتنوعة التى يتم تقديمها لإنهاء المطالب والإحتياجات الخاصة بالمواطنين فى مختلف مدن ومراكز المحافظة .

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