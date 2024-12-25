البابا تواضروس: عيد الميلاد المجيد احتفال للسماء والأرض

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد للتهنئة اليوم 25 ديسمبر ، حيث تعتبر من الكنائس التى تتبع التقويم الجريجورى، ويبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى خلال زيارته كنيسة الروم الأرثوذكس إنه يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس لمرور 20 عاما على خدمته فى البطريركية، مضيفا عيد الميلاد المجيد هو احتفال للسماء والأرض هكذا قالت الملائكة، ونحتفل دائما برسالة الفرح وإذا قدمنا السلام على الأرض سيحيا كل الناس ونتألم لكل مناطق الصراعات فى العالم، وحينما نشاهد مشاهد الألم والتعذيب للأطفال والنساء فى مناطق الصراعات نتألم بشدة وندعو لهم فى صلواتنا.

وقدم قداسة البابا تواضروس إلى بطريرك الروم الأرثوذكس هدية عبارة عن مجسم أيقونة للسيد المسيح والأثنى عشر.