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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

جروس
جروس
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عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض السلبيات التي وقع فيها الفريق خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة التركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مباراة الاتحاد السكندري، ومؤكدا أنه لابديل سوى تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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