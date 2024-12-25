محافظ أسوان يتفقد أول سيارة خفيفة مرخصة بالجمهورية من تصنيع الإنتاج الحربي

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان أول سيارة خفيفة على مستوى محافظات الجمهورية من تصنيع أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربى نجحت أجهزة المحافظة فى إنهاء إجراءات الترخيص لها مدعمة بالهوية البصرية للمواطن الأسواني عمر محمد حسن، وتحديد خط السير للعمل بنطاق الإسكان المميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد.

محافظ أسوان يتفقد أول سيارة خفيفة تصنيع الإنتاج الحربي

التنسيق مع البنك الزراعي المصري للقيام بإحلالها بمركبة التوك توك

وخلال تفقده لمكونات السيارة في حضور الوكيل المعتمد، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للقيام بتنفيذ مبادرة لتوفير التمويل والدعم المالي لإحلال مركبات التوك التوك بهذه النوعية من السيارات الخفيفة التي تم فتح باب الترخيص لها، وتتميز بالشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بعروس المشاتي، مع الحفاظ على سلامة كل من يستقلها.

وكلف إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات الخفيفة المقترح تشغيلها، مع تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لكل خط لتحقيق أسلوب وآلية التنظيم لها على الوجه الأكمل.

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