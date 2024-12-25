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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين يوجه بإرسال طاقم طبي ومعدات إلى كازاخستان بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
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أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إرسال طائرة من وزارة الطوارئ الروسية إلى أكتاو وعلى متنها طاقم طبى ومعدات بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية.

وقال "بوتين" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "واثقون بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو".

يذكر أن وزارة الطوارئ في كازاخستان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 راكبا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق مصادر طبية.

وذكرت الوزارة أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وأكدت السلطات الكازاخية، أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

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