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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قبول استئناف اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسه في قضية تبديد شيكات

اللاعب ايمن اشرف
اللاعب ايمن اشرف
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قضت محكمة مستأنف جنح الأميرية، ببراءة اللاعب ايمن اشرف، وقبول الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات في قضية تبديد شيكات.

قبول استئناف اللاعب ايمن اشرف علي حكم حبسه 

وكانت محكمة الجنح المختصة، قضت بحبس أيمن أشرف لاعب نادي الأهلي السابق، والبنك الأهلي حاليًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات، في القضية رقم 1510 لسنة 2023، لاتهامه بتبديد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ"أحمد.ج"، والمسلمة له على سبيل الأمانة.

وقدم محامى أيمن أشرف، معارضة على الحكم وجارٍ تداولها في المحكمة.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهم، قيامه باستلام المبلغ النقدي والمملوك للمجنى عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله الآخر إلا أنه اختلسه لنفسه إضرارًا بمالكة وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله للآخر.

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