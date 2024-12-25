جامعة دمنهور تشدد على الالتزام بالضوابط المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد صباح اليوم الأربعاء، مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، مستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

استهل إلهامي ترابيس الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس الموقر، مقدماً خالص التهاني القلبية بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنيا عاما جديدا سعيداً للجميع، تنعم فيه بلادنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصرنا الغالية في موقع الريادة عربيا و إقليميا و دوليًا، مشيداً بروح المحبة والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين جميع القوى الوطنية والوقوف صفًا واحداً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ترابيس يثمن جهود أسرة الجامعة لأدائهم المتميز في انتظام سير العملية التعليمية وصولاً إلى امتحانات نصف العام

قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الجامعة، و أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، و أعضاء الكادر الإداري؛ لأدائهم المتميز، وجهودهم المخلصة في جودة وانتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وصولاً إلى امتحانات نصف العام التي انطلقت بصورة مشرفة في عدد من كليات الجامعة، مؤكداً ضرورة تهيئة المناخ الملائم لجميع الطلاب داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن سير العملية الامتحانية بهدوء وانضباط، وكذا التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان، مشدداً على سرعة إعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائماً لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أفضل أداء أكاديمي.

خلال انعقاد المجلس؛ وجه رئيس الجامعة بمراعاة احتياجات أبناء الجامعة من طلاب الدمج و ذوي الهمم، وتوفير التيسيرات اللازمة لهم، مؤكداً تجهيز قاعات الامتحانات بما يضمن راحتهم وتسهيل أدائهم للاختبارات، مع ضرورة إعداد ورقة امتحانية خاصة بهم في المواد النظرية تتضمن أسئلة موضوعية يسهل عليهم حلها، والتأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس للإجابة على استفسارات وملاحظات الطلاب.

رئيس جامعة دمنهور يوجه بضرورة تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة موسم الأمطار و النوات

وعن خطة جامعة دمنهور لمواجهة موسم الأمطار و النوات؛ وجه "ترابيس" بضرورة مراجعة الأسطح جيدا قبل النوات القادمة تجنباً لتسرب مياه الأمطار تفادياً لحدوث أضرار للمباني، والتأكد من سلامة صرف مياه الأمطار الخاصة بالأسطح بطريقة سليمة وآمنة عن طريق الشنايش الخاصة بأسطح المباني.

مجلس جامعة دمنهور يوافق على إطلاق مبادرة زراعة الأسطح والأمن الغذائي بكافة كليات الجامعة

وانطلاقاً من حرص جامعة دمنهور على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المبادرات الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري، و في إطار المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر” والإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030، وافق مجلس جامعة دمنهور على "إطلاق مبادرة زراعة الأسطح والأمن الغذائي بكافة كليات الجامعة"، لتعظيم الاستفادة منها وتحويل الكليات إلى أماكن منتجة، لاستغلال مساحاتها في زراعة نباتات مثمرة من الخضر والفاكهة وغيرها لفوائدها الاقتصادية والغذائية والبيئية، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء الجمالية على أسطح المباني.

وشهد المجلس تكريم كل من الدكتور محمد عبده ـ المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة، الدكتور محمد الغزالي ـ المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، تقديراً لجهود سيادتهما المبذولة وعطائهما المميز خلال فترة توليهما مديرا المركزين، متمنيين لهما مزيد من التقدم والرقي.

كما استعرض مجلس جامعة دمنهور؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر ديسمبر، أهمها، استمرار جهود جامعة دمنهور في دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، سواء على مستوى البيئة الداخلية أو الخارجية، من خلال الأنشطة الطلابية والفعاليات المتنوعة، وذلك جنبا إلى جنب مع مشاركة الجامعة في المبادرات الرئاسية الأخرى مثل حياة كريمة، صنايعية مصر، ١٠٠ مليون شجرة وغيرها من المبادرات، افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية والأمديست، استقبال وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد كلية الصيدلة، إدراج جامعة دمنهور لأول مرة بالتصنيف العربي للجامعات في نسخته الثانية، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للتكنولوجيا بكلية الحاسبات والمعلومات، مشاركة جامعة دمنهور في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي نظمتها محافظة البحيرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، حصول طلاب فريق Hydrobactera على المركز الأول في ملتقى الشباب العربي الخامس لريادة الأعمال، مشاركة الجامعة في احتفالية محافظة البحيرة قادرون باختلاف.

ووافق المجلس على عدد من القرارات منها، ترقية "١٢" من السادة أعضاء هيئة التدريس من مدرس مساعد إلى مدرس، من مدرس إلى أستاذ مساعد، من أستاذ مساعد إلى أستاذ بكليات: (الآداب، التربية، الزراعة، العلوم، الصيدلة).

وكما وافق المجلس، علي منح شهادة الدبلوم لــ ١٢ طالب بكليتي " الصيدلة، التمريض"، درجة الماجستير لـ ١٣ طالب بكليات: ( الآداب، العلوم، التمريض، الصيدلة)، بالإضافة إلى درجتي دكتوراه بكلية الصيدلة.