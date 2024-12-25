المصري يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي في الدوري

يختتم الفريق المصري البوسعيدي، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي غداً الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري، ليدخل الفريق معسكره المغلق.

وقام الكابتن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بعقد محاضرة فنية وذلك للتحدث عن الجوانب الفنية المتعلقة وخطة الإعداد للمباراة بجانب تحفيزهم على بذل قصارى جهدهم خلال فترة التحضير لرغبته في الإطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة المقبلة أمام فريق النادي الأهلي.

وتطرق علي ماهر، إلى التأكيد على استغلال جميع الفرص خلال المباراة وذلك للحفاظ على شباك المصري نظيفة ومحاولة خطف ثلاث نقاط جديدة لمواصلة الحفاظ على وجودهم على الصدارة في ترتيب الدوري.

وكان قد سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري خلال أخر مباراة خاضها أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقاط بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.