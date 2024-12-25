القومي للمرأة ينظم فعاليات المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال"

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" والمتضمنة إطلاق حملة "طرق الأبواب" بمنهجية حوار الأجيال خلال الفترة من 24 حتي 26 ديسمبر 2024، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظتي الجيزة والشرقية.

وتهدف المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" عرض نتائج جلسات التشاور السابقة، وماذا تعلم كل جيل من الجيل الآخر، وعرض التعهدات الخاصة بوقف الممارسات الضارة وتعزيز العادات الإيجابية، وعرض الخطوات القادمة في حوار الأجيال من خلال المجموعة المختارة والتي قامت بتنفيذ كافة الخطوات الخاصة بالمنهجية.

كما تتضن المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" عقد حملة "طرق الأبواب" بمنهجية حوار الأجيال خلال الفترة من 24 حتى 26 ديسمبر بمحافظتي الجيزة والشرقية تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وختان الإناث شارك فى الحملة عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.