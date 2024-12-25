بمشاركة محلية ودولية.. هيئة المعارض تستضيف فعاليات "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024"

تستضيف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرضي "ديجي ساين أفريقيا 2024" في دورته السابعة عشرة، والمتخصص في صناعة الإعلان، و"ديجي تكس" للطباعة على المنسوجات في دورته السابعة، بمشاركة 45 شركة مصرية و25 شركة صينية.

ويستمر الحدث الذي تنظمه "ميدل إيست تريد فيرز"، ، لمدة ثلاثة أيام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لينتهي في 27 ديسمبر.

تعزيز مكانة مصر

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرضين يمثلان حدثًا هامًا على أجندة الفعاليات الاقتصادية في مصر. وقال: "تأتي استضافة هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعارض الدولية، ودعم الصناعات الوطنية من خلال ربطها بأحدث التقنيات والابتكارات العالمية".

وأضاف الماوردي: "يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات المصرية والصينية، مما يعكس حجم التعاون المشترك بين البلدين ويؤكد جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة".

تواصل وتبادل الخبرات

واشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ان المعرضان منصة مميزة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة، مع التركيز على تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجالي الإعلان والطباعة الرقمية.

حلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق

يُعد معرض "ديجي ساين أفريقيا" أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإعلان الرقمي والطباعة التفاعلية، حيث يقدم تقنيات وحلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق. أما معرض "ديجي تكس"، فيركز على أحدث تقنيات الطباعة على المنسوجات، ويهدف إلى دمج الإبداع والتكنولوجيا لخدمة قطاع التصميم والطباعة.