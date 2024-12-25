مقتل 13 مسلحًا في مواجهات مع قوات الأمن شمال غربي باكستان

قُتل 13 مسلحًا في مواجهات مع قوات أمن باكستانية في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني -حسبما ذكر "راديو باكستان" اليوم /الأربعاء/ -بأن القوات شنت عملية أمنية في منطقة "ساروجا" استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين هناك، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وتشهد باكستان ارتفاعًا ملحوظًا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

