إحالة متهم لمحكمة الجنايات في النصب على المواطنين بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والادعاء بقدرته على إصلاح العدادات وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم اثر ادعاءه بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.

وبالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة