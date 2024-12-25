ميناء دمياط يجري إجراءات اعتماد الجودة

استقبلت هيئة ميناء دمياط، برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .

وقام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحرى أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى ارضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم .

كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحرى أمام أحد الأرصفة داخل الميناء وكيفية التعامل بهدف عدم وصول الزيوت وانتقالها داخل حوض الميناء بواسطة أحدث معدات مكافحة التلوث على متن الوحدة ( تطهير 4 ) ، واشتملت المناورة أيضا على سيناريو مكافحة حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة ، وسيناريو آخر لتعطل احدى قاطرات اسطول الوحدات البحرية وكيفية قطرها وتراكيها على رصيف الخدمات البحرية بأمان و سيناريو للتعامل مع حريق افتراضي برصيف أحدى شركات البتروكيماويات .

وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة وبرج الارشاد ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة وردود الأفعال من جميع أطراف المناورة وقدراتها على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الطارئة.

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء .