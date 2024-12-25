اليوم.. الاجتماع الفني للبطولة العربية للمضمار بالقاهرة

يقام اليوم، الاجتماع الفني للبطولة العربية للمضمار والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 حتى 28 من ديسمبر الجاري على مضمار ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 8 منتخبات عربية السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل المنتخبات المشاركة من الثانية عشرا ظهر اليوم وحتي موعد الاجتماع الفني المقرر إقامته بأحد الفنادق الكبري في السابعة مساء.

وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني البطلة ابتسام زايد لاعبة المنتخب الوطني للدراجات في المعسكر التدريبي للمنتخب بعد العودة من فرنسا.

وتعد لاعبة منتخب مصر من أقوي المرشحين للفوز بذهبية البطولة وتملك إمكانيات كبيرة وكانت اخر مشاركتها الرسمية مع منتخب مصر للدراجات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للدراجات بقيادة محمد إبراهيم، والذي أعلن قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية للمضمار التى تستضيفها القاهرة في الفترة من 25وحتى 28 ديسمبر الجارى.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا ومى أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل

وحمزه عادل

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من

محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.