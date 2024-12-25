إزالة 411 حالة تعد بالموجة الـ 24 في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 24، التي تنفذ بقوة في جميع مدن ومراكز المحافظة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لحماية أراضيها من أي تعديات.

حملات إزالة تعديات

وأوضحت محافظ البحيرة، أن هذه الحملات تستهدف استعادة حقوق الدولة والمواطنين، وتطبيق العدالة بكل حزم من خلال تنسيق تام بين كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، نفذت حملات مكبرة أمس الثلاثاء أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 711 متر مربع، 7 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة فدان و7 قيراط، وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة إلى 411 حالة على مساحة 22985 متر مربع (مباني)، و93 حالة تعدي على مساحة 11 فدان و13 قيراط (زراعة).

إزالة تعديات في البحيرة

الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية

يذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.