محافظ دمياط يستعرض التعامل مع أزمة وقوع زلزال

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الإجتماع المُنعقد صباح اليوم ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير السكرتير المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ، وعدد من ممثلى الجهات الخدمية بالمحافظة ومدير الإدارة العامة للازمات والكوارث ومركز السيطرة ، حيث تم خلاله مناقشة تنفيذ سيناريو افتراضي لادارة أزمة في حال تعرض المحافظة لزلزال بقوة ٦ ريختر مما أسفر عن انهيار ٥ مبانى لا قدر الله

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " فى مستهل الاجتماع، أهمية عقد سيناريوهات افتراضية لتعرض المحافظة لازمة فى حالة وقوعها، و تنفيذ محاكاة عملية لكيفية تعامل الجهات المختلفة للتعامل معها والحد من التداعيات المترتبة عليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث ومراجعة جاهزية المعدات للتعامل الفورى والسريع .

وأشار " المحافظ " الى أن السيناريو يتضمن آليات تنفيذ خطط الإخلاء للمبانى والمدارس ويشارك بها مديرية الصحة والاسعاف للوقوف على آلية التعامل مع الاصابات البسيطة والحرجة ، علاوة على خطة التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر لتجهيز مخيمات الإيواء العاجل و تقديم الدعم المعنوى والمادى لأسر المصابين، وأيضًا جاهزية التموين لتوفير السلع الأساسية، وكذلك جاهزية كافة القطاعات الخدمية للتعامل مع الأزمة .

وتناول الاجتماع، مناقشة آليات وضع خطة بمشاركة كافة الجهات و الاستفادة من الخطط العملية التى تم تنفيذها بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري بالقوات المسلحة ، للخروج بسيناريو متكامل يحقق أهداف الاستعداد المسبق والتدريب الجيد للمساهمة فى التعامل الأمثل مع الأزمات ، وأكد “ محافظ دمياط”، ضرورة رفع الوعى لدى العاملين بتلك القطاعات وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الموقف بهدوء والخروج بشكل آمن من المنشآت للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، كما أوضح أيضًا أهمية التأكيد على الدور الهام الذى تقوم به غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتنسيق بين كافة الجهات خلال إدارتها للأزمة .

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، خلال زيارته التفقدية اليوم والتى رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

حيث تفقد " المحافظ " المبنى للوقوف على آخر التطورات بالمشروع ونسب التنفيذ ، و بحث خطة المرحلة المقبلة التى ستتضمن استكمال الأعمال ببعض الأجزاء، و التشغيل التجريبي لأحد أجزائه بعد نقل عدد من الادارات لبدء العمل به .

