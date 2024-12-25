وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع انتظام الطلاب بمدارس الغردقة

أجرى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمدرسة الغردقة الرسمية لغات يرافقه، علاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية وأشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وأحمد قرباوي مدير المركز الأستكشافي للعلوم، ومحمد السكري رئيس مجلس أمناء المدرسة، وعبد الراضي عبد الوهاب علاقات عامة الإدارة، حيث كان في استقبالهم عبد الفتاح نصاري مدير المدرسة.

يأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لمسار العملية التعليمية بجميع المدارس والمراحل التعليمية وتفعيلا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ البحر الأحمر، وذلك بضرورة متابعة انتظام واستقرار اليوم الدراسى بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمختلف نوعياتها ومراحلها التعليمية، والتأكد من النظافة العامة وتحقيق الإنضباط الإدارى وتفعيل القرارات الوزارية ولائحة الانضباط والإلتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح ومراسم تحية العلم وإذاعة الصباح، وخلال الطابور كرم منير المتميزين من الطلاب والمعلمين

واحتفلت المدرسة بوصول وكيل الوزارة لسن الكمال الوظيفي.

وعلى صعيد آخر تابع منير الفصول الدراسية للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وإنتظام العمل داخل الفصول الدراسية، واطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة وحرص على مراجعة درجات التقييم الأسبوعي لبعض المواد، ومتابعة كراسات الحصة والواجبات كما اجرى حوارًا مع الطلاب، بشأن المناهج الدراسية ومدى تحصيلهم الدراسي واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية والأختبارات الشهرية.

وفي نهاية الزيارة أكد وكيل الوزارة على دور المتابعة الميدانية للمدارس في رصد التحديات التي تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها والعمل على ضبط مسار العمل وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب.