مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدما صدمه قطار عند كوبري الثلاجة بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره السكة الحديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "يوسف"، لقي مصرعه أثناء عبوره السكة الحديد بكوبري الثلاجة من مكان غير مخصص لعبور المواطنين. وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما طلبت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.