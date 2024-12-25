السفير صالح موطلو شن: قصر المنيل أهم وأجمل رموز التاريخ المشترك  بين تركيا ومصر

قال السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، إن قصر المنيل يعد أحد أهم وأجمل رموز التاريخ المشترك لتركيا ومصر.
جاء ذلك خلال أمسية أقيمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 121 لتأسيس قصر المنيل، وفي خلال الحفل، أدت فرقة مكونة من طلاب مصريين مصريون الموسيقى الشعبية التركية وأغاني الموسيقى الكلاسيكية التركية
ولاقت الأغاني التي أداها الطلاب المصريون في الحفل، والتي ساهم بها معهد يونس أمره بالجمهورية التركية، استحسانا كبيرا.
وتبادل سفير تركيا بالقاهرة وجهات النظر مع مدير متحف المنيل التابع لوزارة الثقافة والسياحة والآثار ومسؤولين آخرين حول التعاون في الفعاليات التي ستقام العام المقبل بمتحف المنيل لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والجمهورية التركية.
وأشار السفير صالح موطلو شن إلى أن قصر المنيل يعد أحد أهم وأجمل رموز التاريخ المشترك لتركيا ومصر.
وذكر أن هناك رموز وصور ولافتات عن تاريخ الدولة العثمانية في زوايا كثيرة من هذا القصر.
وتابع السفير صالح موطلو شن في الواقع، تم بناء القاعة الذهبية الموجودة خصيصًا في إسطنبول لزيارة السلطان عبد المجيد لقائد القوات المصرية الأمير الهامي باشا، لتهنئة نجاح القوات المصرية التي دعمت حرب الإمبراطورية العثمانية مع روسيا وتم عرض العلم التركي المصري المشترك في عهد الإمبراطورية العثمانية.
وذكر أن هذه القاعة نقلها الأمير محمد علي توفيق لاحقًا إلى القاهرة وأعيد بناؤها في قصر المنيل.
وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 121 لتأسيس القصر، وصف مجموعة من الطلاب فترات مصر بأنها فترة ازدهار في عهد الدولة العثمانية.
كما هنأ السفير صالح موطلو شن الطلاب المصريين على خطبهم ورواياتهم الشعرية حول الفترة المعنية.
وفي نهاية الحفل، تم تقديم درع تذكارية للسفير صالح موطلو شن والمشاركين الآخرين من قبل متحف المنيل.