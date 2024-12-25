استشهاد الكاتبة الفلسطينية ولاء جمعة الإفرنجي في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، استشهاد الكاتبة والفنانة الفلسطينية ولاء جمعة الإفرنجي بصحبة زوجها أحمد سعيد سلامة، في غارة جوية على منزلهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان قد وصل جثمان الإفرنجي بصحبة زوجها إلى مستشفى شهداء الأقصى في ظل حضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين.

وكانت قد بدأت الإفرنجي رحلتها من الكتابة بكتابة الروايات والتي كان أبرزها رواية "مزاج مرسل".

ولدت الإفرنجي في مدينة غزة وعاشت في مخيم النصيرات.

