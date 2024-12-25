محافظ دمياط يتفقد الديوان العام تمهيدا لتشغيله

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، خلال زيارته التفقدية اليوم والتي رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتفقد المحافظ المبنى للوقوف على آخر التطورات بالمشروع ونسب التنفيذ، وبحث خطة المرحلة المقبلة التي ستتضمن استكمال الأعمال ببعض الأجزاء، والتشغيل التجريبي لأحد أجزائه بعد نقل عدد من الإدارات لبدء العمل به.

وشدد محافظ دمياط على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتحقيق طفرة بها، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للخطط والجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا على العمل بالتوزاي مع عمليات التطوير التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمبنى.

وكرم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف، لجهوده المخلصة خلال فترة توليه منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، حيث أهداه درع المحافظة وشهادة تقدير، وذلك خلال حفل أُقيم صباح اليوم بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات وأيضًا مديرى إدارات الديوان العام.